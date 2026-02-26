Haberler

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 195 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 mahalle yolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 148 personel ve 85 araç görev aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren kar yağışı sonrası 13 ilçedeki 234 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan yol açma çalışmalarda 148 personel ve 85 araç görev alıyor.

Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesinde 85, Sarız'da 25, Tomarza'da 20, Kocasinan'da 15, Develi'de 10, Felahiye'de 9, Yahyalı'da 8, Bünyan'da 5, Talas'ta 5, Yeşilhisar'da 5, Sarıoğlan'da 4, Akkışla'da 2 ve Özvatan'da 2 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kar ve tipinin etkili olduğu Pınarbaşı ilçesinde 28, Sarız'da 6, Develi'de 3 ve Yeşilhisar'da 2 olmak üzere toplam 39 mahalle yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
