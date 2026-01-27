Kayseri'de 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (41) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel