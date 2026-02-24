Haberler

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

Güncelleme:
Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Fehmi Demirkollu, mahkemede suçsuz olduğunu savundu. Maktulün annesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Demirkollu savunmasında, birkaç ay önce annesini daha önce de kardeşini kaybettiğini belirtti.

Kız arkadaşını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Demirkollu, suçsuz olduğunu savundu.

Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
