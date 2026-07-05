Kayseri'de 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.M.C. (30) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.