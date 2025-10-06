Haberler

Kayseri'de 1500 Fidan Toprakla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, çevreci faaliyetlerini sürdürerek 1500 fidanı Sarımsaklı Barajı civarına dikti. Etkinliğe motosiklet kulübü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, çevreci faaliyetlerini fidan dikim etkinlikleri ile çeşitlendirerek sürdürüyor.

Bu kapsamda, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Sarımsaklı Barajı civarına 1500 fidan dikti.

Etkinliğe, Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Hadise'yi eleştiren Nükhet Duru, bu kez kendi sahne kıyafetiyle gündemde

Hadise'yi eleştirmişti, şimdi kendi sahne tarzı konuşuluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.