Kayseri'de 1500 Fidan Toprakla Buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, çevreci faaliyetlerini sürdürerek 1500 fidanı Sarımsaklı Barajı civarına dikti. Etkinliğe motosiklet kulübü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 1500 fidanı toprakla buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, çevreci faaliyetlerini fidan dikim etkinlikleri ile çeşitlendirerek sürdürüyor.
Bu kapsamda, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Sarımsaklı Barajı civarına 1500 fidan dikti.
Etkinliğe, Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel