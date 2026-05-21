Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 15 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (30) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan