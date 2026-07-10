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Kayseri'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Kayseri'de, uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.G., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.G. (41) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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