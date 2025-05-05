Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gereksiz Aramalar Yüzde 40

KAYSERİ'de, yılın ilk 4 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 60'ı gerçek vakaya dönüşürken, yüzde 40'ı ise gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Merkez müdürü Mustafa Ak, "Yılda 1 milyon 750 bin çağrı alıyoruz. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen kaynak ataması yaptığımız, olaya gittiğimiz vakalar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları, yani vakaya dönüşmeyen çağrılar" diye konuştu.

Kentte 2025'in ilk 4 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 40'ını vakaya dönüşmeyen gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar oluşturdu. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Günde 4-5 bin arasında acil çağrı karşılandığı kentte, çağrıların yüzde 60'lık kısmı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, "Kayseri 112 Acil Çağrı Müdürlüğü'ne günlük 4-5 bin civarında çağrı geliyor. Bu da yıllık olarak 1 milyon 750 bin çağrıya tekabül eder. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen kaynak ataması yaptığımız, olaya gittiğimiz vakalar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları yani vakaya dönüşmeyen çağrılar olarak adlandırabiliriz. Bu çağrılar genellikle vatandaşların internetten kendi araştırmalarıyla kolaylıkla ulaşabilecekleri bilgiler oluyor. Belki Acil Çağrı Merkezi'ni aramak daha kolay olduğundan burayı arayarak başka kurumun telefon numarasını falan isteyebiliyorlar. Biz, vatandaşlarımızın devletin kaynaklarına gereksiz yere bilerek, isteyerek, kastederek sevk ettiklerini düşünmüyorum. Zaten öyle de düşünmek istemiyoruz" dedi.

'VAKA OLMADIĞI TESPİT EDİLİRSE CEZASI VAR'

Merkezi gereksiz arayanlara, idari para cezası verildiğini de söyleyen Ak, "Eğer Acil Çağrı Merkezi'ni ısrarla çağrı bırakıp gereksiz yere burayı meşgul ederse 1500 lira, idari para cezası var. Eğer gerçek bir vaka gibi buraya ihbarı verip daha sonra kaynak ataması yapılan ve olay yerine giden itfaiye ekibi, sağlık ekibi, emniyet ekibi olsun burada böyle bir vaka olmadığını tutanaklar tespit ederlerse bunun karşılığı olarak da 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı da suç duyurusunda bulunulacak" diye konuştu.

Çağrı karşılayan personelinin yeterli olduğunu söyleyen Ak, "Burada, her vardiyada 14-15 kişi var. Aslında gereksiz çağrılar çok fazla değil. Çağrı hizmetini olumsuz etkiyecek seviyede değil. Ama bazen yoğunluk olduğu zaman gereksiz çağrılar bizim gerçek vakaya biraz gecikmeli müdahalemizi veya ekiplerin olaya biraz gecikmeli gitmelerine sebep olabilir. O yüzden biz bunun kesinlikle olmasını istemiyoruz. Unutamadığımız bir asılsız çağrımız yok. Gerçek bir vakaya yetişemememize neden olan bir çağrı almadık. Genellikle bizim personel sayımız yeterli. İhbarı doğru şekilde sırasıyla alıyoruz. Ekipler de kaynak ataması yapıldığı zaman gidiyorlar. Yani gereksiz çağrılarımız bizim ilimizi zaten çok olumsuz etkileyecek seviyelerde değil. Bizim kaynaklarımız olaylara müdahale edebilecek seviyede. 112 tuşlandığında veya SMS olarak vatandaşımız bizden yardım talep ettiği zaman biz acil çağrı yazılımı denen bir yazılım kullanıyoruz. Bu yazılımla vatandaşımız SMS ile de ihbarda bulunabilir. Telefonla 112'yi tuşlayarak da bize ulaşabilir" dedi.

'GEREKSİZ ARAMA ORANININ DAHA DA DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Gerçek vakalara daha hızlı müdahale edebilmeleri için gereksiz çağrıların düşük olmasının önemine dikkat çeken Ak, "Acil Çağrı Merkezi olarak vatandaşlarımız kendi maruz kaldıkları veya şahit oldukları acil durumlarda bizi kesinlikle zaman geçirmeden aramaları gerekiyor. Buradaki kurumlar zaten hizmetinde. Bizler hizmetinizdeyiz. Yalnız gereksiz çağrıyı istemiyoruz. Yani bilgi danışma çağrıları genelde bir kurumun telefon numarasının sorulması veya mevzuatla alakalı bir şeyi buradan öğrenmeye çalışmak oluyor. Zaten bu Acil Çağrı Merkezi'nin konusu değil. Ben bunlar için aranmamasını, vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,