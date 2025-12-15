Kayseri'de 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 104 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şehit Emre Albayrak adı verilen operasyonda H.Y. (39), A.Y. (35), Y.Y. (38) ve M.S.Ö. (37) yakalandı. Ekiplerin aramalarında, 104 kilo 710 gram uyuşturucu, hassas tartı ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,