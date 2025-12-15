Haberler

Kayseri'de 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 104 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 104 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şehit Emre Albayrak adı verilen operasyonda H.Y. (39), A.Y. (35), Y.Y. (38) ve M.S.Ö. (37) yakalandı. Ekiplerin aramalarında, 104 kilo 710 gram uyuşturucu, hassas tartı ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title