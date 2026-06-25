Haberler

Kayseri'de son 1 haftada bin 58 kişiye trafik cezası uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de son 1 haftada yapılan trafik denetimlerinde, kamu huzurunu bozan ve kurallara uymayan bin 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

KAYSERİ'de son 1 haftada yapılan trafik denetimleri sırasında kamu huzurunu bozan, kurallara uymayan ve evrakları eksik olduğu belirlenen bin 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu bin 58 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 12 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 5 kişiye abartı egzozla araç kullanmak, 104'üne sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 52 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 4 sürücüye makas atmak, 228 kişiye kırmızı ışık ihlali, 68 sürücüye alkollü araç kullanmak, 4 kişiye alkolmetreye üflememek, 73 sürücüye ışık donanımı ihlali, 2 kişiye drift atmak, 148 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 358 kişiye de cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı

21 yaşındaki genç kadın evinin önünde darbedilip kaçırıldı

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük