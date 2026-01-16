Haberler

Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu

Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki engelli bebek, ailesi tarafından evlerindeki yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenaze otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki evde, 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı