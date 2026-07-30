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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden YKS tercih danışmanlığı hizmeti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KAYMEK Aile Akademisi koordinasyonunda başlatılan YKS tercih danışmanlığı, ücretsiz hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KAYMEK Aile Akademisi koordinasyonunda başlatılan YKS tercih danışmanlığı, ücretsiz hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Hatun Medresesi'nde verilen danışmanlık hizmeti, üniversite adayları ve ailelerinden talep görüyor.

Alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde sunulan danışmanlık hizmeti, gençlerin geleceklerine yön verecek tercih sürecinde rehber oluyor.

Danışmanlık hizmetiyle, üniversite adaylarının puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda en doğru tercihleri yapmalarına katkı sağlanıyor.

Uzman Danışman Muhammed Ali Akdağ, gençlerin ilgi alanları, hedefleri ve başarı durumları doğrultusunda en doğru tercihleri yapmaları için rehberlik ettiklerini belirtti.

Öğrenci Safa Kip ise tercih sürecindeki soru işaretlerini gidermek amacıyla danışmanlık hizmetine katıldığını ifade etti.

Danışmanlık hizmeti, 10 Ağustos'a kadar her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: AA
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