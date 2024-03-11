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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 45 asıl 90 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı. Meclis üyeleri, Kayseri Havalimanı'nın güneyindeki yola Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ismi verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 45 asıl 90 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Meclis üyeleri, Kayseri Havalimanı'nın güneyindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayarak Kuzey Çevreyolu bağlantı yoluna kadar devam eden yola Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ismi verilmesi talebini görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Kaynak: AA / Güncel

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