Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kadınlara Erciyes Dağı gezisi düzenledi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 45 kadın kursiyere gezi düzenledi. Kursiyerler, teleferiğe binip Erciyes'in tadını çıkardı ve çeşitli ikramlarla karşılandı. Geziye katılan kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 45 kadın kursiyere gezi düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursiyerler, 4 saat süren gezide teleferiğe binip Erciyes'in tadını çıkardı. Kursiyerlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Geziye katılan kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.