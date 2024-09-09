Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 37 asıl 67 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Rüzgar Enerji Santralinin (RES) finansmanı kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşüldü.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, 2024 sonuna doğru enerji üretmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki günlerde meclisten bir heyeti yapılan çalışmaları yerinde görmek için davet etti.