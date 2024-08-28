Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Başkan Koç'u makamında ziyaret ederek, Tomarza'ya yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Büyükkılıç, Başkan Koç'a çalışmalarında kolaylık dileyerek, "Tomarza'mız ile ilgili çalışmaları da masaya yatırdık. İlgili yöneticilerimizle birlikte çalışmaları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç da ziyaretleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Tomarza Belediyesi personeli ile de sohbet eden Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyarette Büyükkılıç'a Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay ile KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş eşlik etti.