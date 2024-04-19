Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı'nda Ziyaretlerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti, kursiyerlerle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Büyükkılıç, daha sonra yapımı süren park ve bahçe düzenlemelerini yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.