Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'ı makamında ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'ı makamında ağırladı
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ü makamında ağırladı. Büyükkılıç, kentin ulaşım ve altyapı projelerine verdikleri destek için konuklarına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Boyraz ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ü makamında konuk etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, kentin ulaşım ve altyapı çalışmalarına verdiği destekler için konuklarına teşekkür etti.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de katıldı.

