Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan TÜRKSOY'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'u ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf'la bir araya geldi.

Ziyarette, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını kazanmasının Türk dünyasına katkısı değerlendirildi.

Büyükkılıç, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanının Kayseri'mize çok yakıştığını bir kez daha mutlulukla ifade ettik. Kadim medeniyet birikimi, zengin kültürel mirası ve güçlü altyapısıyla şehrimizin bu önemli ünvanı en güzel şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra TÜRKSOY heyeti ile Kazak şair, yazar ve Türkolog Olcas Süleymenov'un doğumunun 90. yıl dönümüne ithafen düzenlenen "Dağları Gölgelemeden, Bozkırı Yüceltmek" paneli, sergisi ve oda açılışına katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Bircan:

Vallahi bu harika bir haber! Allahın izniyle Kayseri bu sorumluluğu çok iyi yerine getirecek! Ama emin misiniz ya, acaba yeterli hazırlık yapılmış mı? Yine de dua ediyorum ki her şey güzel olsun inşallah!

Haber YorumlarıMurat Polat:

harika bir gelişme bence. kayseri gibi bereketli bir şehrimiz bu unvanı hak ediyor. kadınların da kültür ve sanat alanında daha etkin rol almalarını görmek isterdim ama yine de umut verici bir adım bu. türk dünyasına karşı sorumluluğumuz büyük.

Haber YorumlarıPınar Sandal:

Bizim Kayseri'yi Türk dünyasının başkenti yapmak çok güzel bir şey, ama lütfen ecdadımızın değerlerine saygı gösterelim bunu yaparkenn.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

