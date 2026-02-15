Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gençlerle yürüdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gençlerle yürüyüş yaparak onlarla sohbet etti. Yürüyüş sırasında gençlerin enerjisinin sabahlarına ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sabah Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüyüş yaparak, sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Bu güzel pazar sabahında Ali Dağı'nda sabah yürüyüşümüzü yaparken AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanımız Kemal Yiğit Güler ve kıymetli ekibi ile karşılaştık. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı sabahımıza ayrı bir güzellik kattı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
