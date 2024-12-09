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Kayseri Bilim Merkezi'nden Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi

Kayseri Bilim Merkezi'nden Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, Abdullah Gül Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz arduino eğitimi sunuyor. 1,5 ay sürecek eğitimde robotik kodlama ve yazılım konularında atölyeler düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine yönelik ücretsiz arduino eğitimi sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi'nde eğitmenler tarafından hazırlanan eğitim programı, Abdullah Gül Üniversitesi'nde elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilere veriliyor.

Kayseri Bilim Merkezi Robotik Kodlama Eğitmeni Turgay Seyli, 1,5 ay boyunca temel seviyede arduino eğitimi gerçekleştireceklerini belirterek, "Robotik kodlama ve yazılım gibi değişik atölyeler gerçekleştiriyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi'nde elektrik, elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde olan öğrencilerimize arduino eğitimlerine başlattık. En basit halinden ilerleyerek, seviye seviye geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitimde yer alan öğrencilerden Buse Yıldırım ise açık kaynak kod kullanarak yazdıkları arduino eğitiminin özellikle robotik kodlamada çok fazla kullanıldığını anlatarak, "Normalde arduino setleri çok pahalı setler. Bu kaynaklara ulaşmak biz öğrenciler için çok fazla zor oluyor. Ama bize burada kaynaklara sınırsız erişim sağlıyorlar. Aynı zamanda Bilim Merkezi bize, haftanın iki günü boyunca zaman ayırarak bu eğitimi vermiş bulunuyorlar." açıklamasını yaptı.

Eğitim, öğrencilere hem yazılım hem de teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra, robotik kodlama alanındaki yetkinliklerini de arttırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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