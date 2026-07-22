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Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Kulakoğlu'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Güney Koreli arkeologlardan oluşan heyeti makamında ağırladı. Görüşmede kültürel mirasın uluslararası tanıtımı ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve beraberindeki Güney Koreli heyeti makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 78 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları, Kayseri-Sivas kara yolu Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Kulakoğlu ile Güney Kore Milli Kültürel Miras Enstitüsü arkeologlardan oluşan heyeti başkanlık toplantı salonunda misafir etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kayseri'nin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulakoğlu da kazı çalışmalarına verdiği güçlü ve kesintisiz destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiği.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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