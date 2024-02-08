Kayseri-Ankara kara yolunda kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 01 EDD 23 plakalı otomobil ile üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 34 GSM 546 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Suriye uyruklu sürücü ile yanındaki Suriye uyruklu S.E. hayatını kaybetti; 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel