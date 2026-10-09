Kaynaşlı'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü için yürüyüş düzenlendi

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Düzce'de "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla ruh sağlına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaynaşlı Kaymakamlığı, Yeşilay Kaynaşlı Şubesi ve sağlık çalışanları tarafından organize edilen etkinlik kapsamında ilçe meydanında bir araya gelindi.

Katılımcılar, "Sağlıklı bir gelecek için ruh sağlını koruyun. Mutlu bir nesil için ruh sağlığınız koruyun. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür" yazılı pankart ve dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları, yürüyüş sırasında vatandaşlara üzerinde ruh sağlığının nasıl korunabileceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Kaynak: AA