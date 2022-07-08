Kaynarca'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Kaynarca-Turnalı Mahallesi yolunda seyreden M.H. yönetimindeki 54 J 5016 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen E.K. idaresindeki 54 BN 067 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı. AA / Serhat Yağız - Güncel Sakarya Güncel Haberler

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