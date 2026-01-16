Haberler

Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iki çocuğu evden çıkarmayı başardı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.

Konak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredikilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredekiler iki çocuğu evden çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
