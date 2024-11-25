Kaynarca'da Cami İnşaatında İşçi Düşerek Yaralandı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Cedit Camisi inşaatında çalışan bir işçi, iskelenin üzerinden düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami inşaatının iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Orta Mahalle'deki Cedit Camisi inşaatının iskelesinde çalışan sıva ustası, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan işçi, ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.