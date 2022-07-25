Kaynarca'da bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kaynarca'da bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA - Serhat Yağız - Güncel
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Kaynarca'da bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaynarca-Adapazarı yolunda Kaynarca yönüne giden M.A. yönetimindeki 54 AAK 776 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Serhat Yağız - Güncel

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