İşçinin yüksek gerilim hattına kapılıp öldüğü olaya ilişkin 2 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde kaynak yaparken yüksek gerilim hattına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen yaşamını yitirdi. Olayın ardından işveren ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan İbrahim Taşdelen'in (20) hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işveren İ.Ç (58) ile iş yeri sahibi İ.S. (51), gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00'de Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Taşdelen binanın çatı katında kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaştı. Başı akıma kapıma kapılan Taşdelen, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BUGÜN TORPAĞA VERİLECEK

Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taşdelen'in cenazesii bugün ikindi vakti Alaşehir ilçesi Hacıaliler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Diğer yandan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Taşdelen'in patronu İ.Ç. (58) ile iş yeri sahibi İ.S. (51), gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
