KAYMEK'te Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları İçin Kayıtlar Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK AŞ, sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtların başladığını duyurdu. Ücretsiz hizmet verecek kurslara kayıtlar 10 Haziran'da başlayıp, 30 Haziran'da sona erecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtlar başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK kurslarından yararlanmak isteyenler, 10 Haziran itibarıyla kurslara kayıt yaptırabilecek.
Çocuk, genç ve yetişkinlere ücretsiz hizmet verecek kurs için kayıtlar, 30 Haziran'da sona erecek.
???????Kurslar için www.kaymekonline.com adresinden online başvuru yapılabilecek.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel