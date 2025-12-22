Kayseri'de hükümlülerin topluma uyumu için seminer verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'te, hükümlülerin topluma uyumu amacıyla seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun her kesimine yönelik eğitim proje ve faaliyetleri devam ediyor.

KAYMEK'te, hükümlülerin topluma uyumu çerçevesinde "stresle başa çıkma" ve "toplu yaşam kuralları" seminerleri gerçekleştirildi.

Topluma uyum sürecinde farkındalık ve güçlenme odaklı eğitimlerini kesintisiz sürdüren KAYMEK, seminerleri bünyesindeki Aile Akademisi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdi.