Haberler

Kayseri'de hükümlülerin topluma uyumu için seminer verildi

Kayseri'de hükümlülerin topluma uyumu için seminer verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK kuruluşu, hükümlülerin topluma uyumunu desteklemek amacıyla 'stresle başa çıkma' ve 'toplu yaşam kuralları' seminerleri düzenledi. Seminerler, Aile Akademisi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'te, hükümlülerin topluma uyumu amacıyla seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun her kesimine yönelik eğitim proje ve faaliyetleri devam ediyor.

KAYMEK'te, hükümlülerin topluma uyumu çerçevesinde "stresle başa çıkma" ve "toplu yaşam kuralları" seminerleri gerçekleştirildi.

Topluma uyum sürecinde farkındalık ve güçlenme odaklı eğitimlerini kesintisiz sürdüren KAYMEK, seminerleri bünyesindeki Aile Akademisi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
title