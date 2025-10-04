Haberler

Kaymakamlık, Su Bastıktan Sonra Aileye Yardım Eli Uzattı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağışlar nedeniyle çadırları su basan 12 kişilik aileye Ortaca Kaymakamlığı yardım ederek, aileyi bir otele yerleştirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çadırı su basan aileye kaymakamlık yardım etti.

Yerbelen Mahallesi'nde 12 kişinin yaşadığı 3 çadırı ilçede etkili olan yağış nedeniyle su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Çadırları oturulamayacak durumda olan ailelere Ortaca Kaymakamlığı sahip çıktı.

Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 12 kişi, Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir otele yerleştirildi.

Çadırda yaşayan Fikri Kımna, yetkililere teşekkür ederek, "Çadırımızı su bastı. Kaymakamlığımız bize otelde kalmamız için sahip çıktı. Çocuklarımızla burada kalacağız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
