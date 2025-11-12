Kaymakamlardan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

Çamuroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız ve Ünlü ise görev yaptıkları ilçelerde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.