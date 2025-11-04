Kaymakamlar Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan'ı Ziyaret Etti
Amasya'da görev yapan kaymakamlar, Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Arslan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Kaymakam Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meslektaşlarına teşekkür etti.