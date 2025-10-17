Kaymakam Zeyit Şener, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Şener, programı kapsamında beraberindeki Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ile ilçedeki liseleri ziyaret etti.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Şener, kendisine yöneltilen talep ve önerileri dinledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şener, okulların fiziki durumunu da inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, "İlçemizdeki her okulu düzenli olarak ziyaret ediyor, öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin taleplerini doğrudan dinliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak, öğretmenlerimizin çalışmalarına katkı sunmaktır." ifadesini kullandı.