Kaymakam Yücel, Esnafı Ziyaret Etti
Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Yücel, ilçe ekonomisinin canlanması için kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel