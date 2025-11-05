Haberler

Kaymakam Yücel, Esnafı Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Yücel, ilçe ekonomisinin canlanması için kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Yücel, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Yücel, ilçe ekonomisinin canlanması için kamu kurumlarının esnafla iş birliği içinde çalışmasının önemine değindi.

Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
