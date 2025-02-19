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Kaymakam Yılmaz, Yaşlı Kadını Ziyaret Etti

Kaymakam Yılmaz, Yaşlı Kadını Ziyaret Etti
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Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, 80 yaşındaki Hacer Küyük'ü ziyaret ederek devletin desteğiyle yaşam koşullarını iyileştireceklerini bildirdi.

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, ilçenin yaşlılarından 80 yaşındaki Hacer Küyük'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, Kızılçapelit Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Küyük ile sohbet etti.

Yılmaz, yaşam hikayesini dinlediği Küyük'e devletin imkanları dahilinde günlük yaşamını daha iyi şartlarda sürdürmesi ve sağlık problemlerinin giderilmesi için gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

Ziyarete Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esad Çelik, KÖYDES İlçe Müdürü Ali Kıdak, Oğuzlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Abdullah Kaleyci de katıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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