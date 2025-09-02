Kaymakam Yenigün, Okul Ziyaretleriyle Yeni Eğitim Dönemine Hazırlık Yaptı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kaymakamı Kerem Yenigün, ortaokul ve anaokulu ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Yenigün, Opet Tarihe Saygı Ortaoukulu ile Çocuklar Gülsün Diye Elif Osanmaz Anaokulu'nu ziyaret etti.

Gelecek hafta başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda incelemelerde bulunan Yenigün, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni döneme ilişkin bilgi aldı.