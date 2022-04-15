Kaymakam Yelek, vatandaşlarla iftar yaptı

HİZAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, vatandaşlarla iftar açtı.

Kaymakamlıkça Sabancı Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftar programına katılan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yelek, sorun ve taleplerini dinledi.

Ramazanın toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün güçlendiği bir ay olduğunu aktaran Kaymakam Yelek, "Bugün sizlerle beraber bulunmaktan son derece mutluyuz ve aynı zamanda çok güçlü bir hissiyat içerisindeyiz. Çünkü yavrularımızın gülen yüzünü görmek, onlarla en azından bir sofrada beraber olabilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim zaten bu mevkilerde bulunmamızın yegane sebebi sizlersiniz" dedi.

İftar programına Kaymakam Yelek'in eşi Eslem Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da katıldı.