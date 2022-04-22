Kaymakam Yelek'ten 91 yaşındaki Nari Aslan'a ziyaret - Haberler

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Kaymakam Yelek'ten 91 yaşındaki Nari Aslan'a ziyaret

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Kaymakam Yelek'ten 91 yaşındaki Nari Aslan'a ziyaret

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Karaağaç köyünde ikamet eden 91 yaşındaki Nari Aslan'ı ziyaret etti.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Karaağaç köyünde ikamet eden 91 yaşındaki Nari Aslan'ı ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Nari Aslan ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yelek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek, bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Köydeki vatandaş ve çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, daha sonra köyden ayrıldı.

Ziyaretleri sırasında Kaymakam Yelek'e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Muhammed İkbal, Bitlis, Güncel, Haberler

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