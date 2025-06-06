Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan Bayram Ziyareti

Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan Bayram Ziyareti
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, yol kontrol noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaşırken, çay ve bayram şekeri ikramında bulundu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, jandarma ve polis yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kontroller sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla da sohbet eden Denli ve Yamalı, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Denli ve Yamalı, vatandaşlara bayram şekeri, gül ve çay ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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