Kaymakam Uzun, Güroymak'ta Köy Ziyareti Gerçekleştirdi

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Kuştaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi ve köydeki okulu gezdi.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kuştaşı köyünü ziyaret eden Uzun, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Uzun, ardından köydeki okulu gezerek öğrencilerle buluştu, öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Uzun'a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit eşlik etti.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin

