Saraydüzü Kaymakamı Ünal, köy ziyaretlerinde bulundu

Saraydüzü Kaymakamı Fatih Rüştü Ünal, ilgili kurum müdürleriyle birlikte Çalpınar ve Zaim köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve çalışmalara dair bilgi aldı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ünal, beraberinde ilgili kurum müdürleriyle ilçeye bağlı Çalpınar ve Zaim köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Ünal, köy muhtarlarında da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünal, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel
