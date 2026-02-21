Haberler

Viranşehir Kaymakamı Ülkü'den kırsal mahallelere ramazan ziyareti

Viranşehir Kaymakamı Ülkü'den kırsal mahallelere ramazan ziyareti
Güncelleme:
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin kırsal mahallelerinde ev ziyaretleri yaparak ailelerle bir araya geldi, ihtiyaçlarını dinledi ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, ramazan ayı dolayısıyla ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kınalıtepe, Yukarı Sarpın Küme Evleri, Yeşilalıç, Ayaklı, Talihli Küme Evleri, Malta ve Yazgüneşi mahallelerinde ailelerle bir araya gelen Ülkü, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan aylarını tebrik etti.

Ülkü, ziyaretlerde ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Devlet kapısının ve gönlünün her zaman vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Ülkü, misafirperverliklerinden dolayı ailelere teşekkür etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla ev ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Ülkü, ramazan ayının İslam alemi için önemine dikkati çekerek vatandaşların bu ayın manevi atmosferinden en iyi şekilde istifade etmeleri temennisinde bulundu.

Kaymakam Ülkü'ye ziyaretlerde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Gören, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şeyhmus Çakan, köy muhtarları ve kaymakamlık personeli eşlik etti.

