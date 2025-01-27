Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali

Kaymakam Türkmen, Şenbağlar Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Türkmen, Şenbağlar Köyü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesi kaymakamı Musa Türkmen, Şenbağlar köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Türkmen, köy ziyaretleriyle sorunları yerinde görüp, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaymakam Musa Türkmen, kurum amirleri ile Şenbağlar köyüne ziyarette bulundu.

Köyde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Türkmen, talep ve sorunları dinledi.

Türkmen, köy ziyaretleriyle sorunları yerinde görmeyi ve dinlemeyi amaçladığını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Türkmen, köylerin daha yaşanabilir olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
img

İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada! Yaşam savaşı veriyor
img

Prens, Trump'ı bekliyormuş! Resmen para dağıtmaya başladı
img

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.