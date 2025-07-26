Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köylere ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, beraberinde daire amirleri ile Demirçarık, Altunayva ve Balkayası köylerini ziyaret etti.

Vatandaşları toplantı yapan Yılmaz, sorun ve talepleri aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili kurumlara yönlendirildi. Amacımız sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmaktır."