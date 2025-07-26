Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
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Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Demirçarık, Altunayva ve Balkayası köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılarda vatandaşların sorun ve talepleri alınarak gerekli kurumlara yönlendirileceği belirtildi.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köylere ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, beraberinde daire amirleri ile Demirçarık, Altunayva ve Balkayası köylerini ziyaret etti.

Vatandaşları toplantı yapan Yılmaz, sorun ve talepleri aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili kurumlara yönlendirildi. Amacımız sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmaktır."

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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