Haberler

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İlkokul Öğrencilerini Ziyaret Etti

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İlkokul Öğrencilerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nu ziyaret ederek birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okula ziyarette bulundu.

Kaymakam Yılmaz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırler ile Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nu ziyaret etti.

İlkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında bütün öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Yılmaz, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
2 polisin şehit olduğu saldırıdan kahreden görüntüler

Yürek yakan iki kare!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.