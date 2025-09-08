Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İlkokul Öğrencilerini Ziyaret Etti
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nu ziyaret ederek birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okula ziyarette bulundu.
Kaymakam Yılmaz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırler ile Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nu ziyaret etti.
İlkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında bütün öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.
Yılmaz, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel