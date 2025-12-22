Haberler

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu öğrencilerle kitap okudu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelerek kitap okudu. Okuma alışkanlığının önemine vurgu yaptı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, bir araya geldiği lise öğrencileriyle kitap okudu.

Topsakaloğlu, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Limon'un eşlik ettiği Topsakaloğlu, öğrencilerle kitap okudu.

Topsakaloğlu, okuma alışkanlığının dil gelişimi, düşünme becerisi ve akademik başarıya katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
