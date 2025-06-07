Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Bayram Ziyareti

Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Bayram Ziyareti
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kurban Bayramı'nda görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Topsakaloğlu, bayramda görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine ziyarette bulundu.

Ziyarette Topsakaloğlu, bayramlaştığı ekiplere, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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