Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Bayram Ziyareti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Topsakaloğlu, bayramda görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine ziyarette bulundu.

Ziyarette Topsakaloğlu, bayramlaştığı ekiplere, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladıkları için teşekkür etti.