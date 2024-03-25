İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, engellilerle iftar programında buluştu
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, engellierle iftar programında buluştu.
Kaymakam Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını söyledi.
Soylu, engelli vatandaşların topluma katılma noktasında son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.